Antalya'da koronavirüsü yenen 83 yaşındaki kadının diğer oğlu da hayatını kaybetti Antalya'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmesinin ardından taburcu edilen Ayşe Polat'ın diğer oğlunun da salgın nedeniyle öldüğü bildirildi.

Antalya'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmesinin ardından taburcu edilen Ayşe Polat'ın diğer oğlunun da salgın nedeniyle öldüğü bildirildi. İstanbul'da 61 yaşındaki oğlu Kemal Polat'ı Kovid-19'dan kaybeden 83 yaşındaki Ayşe Polat, Manavgat Devlet Hastanesindeki 20 günlük tedavinin ardından dün alkışlarla taburcu edildi. Antalya'daki kızının evine götürülen Polat'ın, İstanbul'daki bir hastanenin yoğun bakımında tedaviye alınan 57 yaşındaki oğlu İbrahim Polat'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Polat'ın cenazesinin toprağa verildiği bildirildi. Ayşe Polat'a iyileştikten sonra acı haberin verileceği, bunun için evladının vefatının gizlendiği ifade edildi. Kaynak: AA