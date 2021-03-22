Antalya'da kayıp üniversite öğrencisinin annesi DNA örneği verdi

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde bulunan erkek cesedinin kaybolan üniversite öğrencisine ait olup olmadığının tespiti için annesinden DNA örneği alındı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde bulunan erkek cesedinin kaybolan üniversite öğrencisine ait olup olmadığının tespiti için annesinden DNA örneği alındı.

Kemer ilçesi Kiriş koyunda 2 gün önce bulunan erkek cesedinin kentte 10 gün önce kaybolduğu bildirilen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Ramazan Özkan'a (33) olması ihtimali üzerine çalışma başlatıldı.

Özkan'ın ailesinin teşhis edemediği cesetten DNA örneği alındı.

Antalya Adli Tıp Kurumuna giden kayıp öğrencinin annesi Sebiha Özkan da eşleştirme için DNA örneği verdi. Eşleştirme sonuçlarının ilerleyen günlerde belli olacağı bildirildi.

Adli Tıp Kurumuna gelen anne Özkan ve yakınlarının oldukça üzgün olduğu görüldü.

Muratpaşa ilçesinde 10 gün önce kayıp olduğu bildirilen Ramazan Özkan için Muratpaşa ilçesindeki falezlerde yapılan aramada ona ait olduğu tespit edilen kulaklık bulunmuştu.

AFAD ve AKUT ekipleri, drone destekli çalışma başlatmış, balık adamların da görev aldığı çalışmalarda sahil güvenlik ekipleri deniz dibini ve yüzeyini taramıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş