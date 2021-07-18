Kaybolan küçük kız için arama çalışmaları (1)
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Kaybolan küçük kız için arama çalışmaları (1)

Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkisinde yaşayan ve bölgedeki seralarda uzun yıllar işçi olarak çalışan Ferhat ve Zübeyde Keskin çifti, engelli çocuklarının tedavisi için evden ayrılınca 2 yaşındaki Ecrin'i babaannesine emanet etti.

Babaanne Fatma Keskin ise bir iş için kısa süre ayrıldığı eve döndüğünde Ecrin'i göremeyince komşulardan yardım istedi.

Aramalara rağmen ulaşılamayan Ecrin'in bulunması için polise bilgi verildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, Arama Kurtarma ve İnsani Arama ve Kurtarma (İYAK) ekipleri ile deniz polisi dalgıçları sevk edildi.

Ailenin, bölgede bulunan dereye düşmüş olabileceğinden endişe duyması nedeniyle balık adamlar derede, diğer ekipler ise çevrede 2 kilometrelik bir alanda arama çalışmaları başlattı.

Kaybolan küçük kız için arama çalışmaları (1)
Kaybolan küçük kız için arama çalışmaları (1)
Kaybolan küçük kız için arama çalışmaları (1)
Kaybolan küçük kız için arama çalışmaları (1)
Kaybolan küçük kız için arama çalışmaları (1)
Kaybolan küçük kız için arama çalışmaları (1)
Kaybolan küçük kız için arama çalışmaları (1)
Kaybolan küçük kız için arama çalışmaları (1)
Kaybolan küçük kız için arama çalışmaları (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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