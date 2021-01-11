Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Yarpuz Mahallesi'ndeki yazlıklarında kalan Raziye Tırtıl (73) ile oğlu Recep Tırtıl'a (50) ulaşamayan yakınları, eve gittiklerinde anne ve oğlunu yataklarında hareketsiz buldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Tırtıl ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi. Raziye ve Recep Tırtıl'ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Akseki ilçesine götürülen cenazeler, Yarpuz Merkez Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Öte yandan İstanbul'da yaşayan anne ve oğlunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izole bir yaşam sürmek için yaklaşık 1,5 ay önce Akseki'deki yazlık olarak kullandıkları eve geldikleri öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu