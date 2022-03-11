Antalya'da kar küreme aracı ile çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü - Haberler

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Antalya'da kar küreme aracı ile çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü

AA - Sezen Gürbüz - Güncel
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Antalya'da kar küreme aracı ile çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü

Antalya'da kar küreme aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

KORKUTELİ, ANTALYA (AA) - Antalya'da kar küreme aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

M.K'nin (37) kullandığı 07 AEZ 007 plakalı otomobil, Korkuteli-Fethiye kara yolu Küçüklü mevkisinde, A.Ü. idaresindeki 58 UD 327 plakalı Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait kar küreme aracı ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan İ.K. (39) ve A.A. (49) yaşamını yitirdi.

Yaralanan kar küreme aracındaki M.K. (51), sağlık ekibince Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kar küreme aracının sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Sezen Gürbüz - Güncel

Korkuteli, Otomobil, Antalya, kar, Güncel, Haberler

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