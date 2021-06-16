Antalya'da kamyonla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Antalya'da kamyonla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da kamyonla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Yunus Uğur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kahyalar Mahallesi Gazipaşa Havalimanı Kavşağı'nda Adnan Ç'nin kullandığı 42 H 5534 plakalı kamyon ile Fatma Karabulut idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosikletin sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan babası Halil Karabulut yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar buradaki müdahalenin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan Halil Karabulut müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, kızı Fatma Karabulut'un ise hayati tehlikesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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