Antalya'da kamyon ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Antalya'da kamyon ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'da kamyon ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'da kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Antalya'da kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yusuf Eğilmez'in kullandığı plakasız motosiklet Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde Kemal Ay'ın kullandığı Serik Belediyesine ait kamyonla çarpıştı.

Kazada Eğilmez (40) ile motosikletteki Eren Eğilmez (8) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

Antalya'da kamyon ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Antalya'da kamyon ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Antalya'da kamyon ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Antalya'da kamyon ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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