Kaçak sigara imalatı yaptığı iddia edilen 5 kişi yakalandı
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Kaçak sigara imalatı yaptığı iddia edilen 5 kişi yakalandı

26.11.2020 16:21 | Son Güncelleme: 26.11.2020 17:01

Antalya'da kaçak sigara imalatı yaptığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da kaçak sigara imalatı yaptığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesindeki 2 adreste kaçak imal edilen sigaranın aynı zamanda buradan satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 73 bin 200 gümrük kaçağı boş makaron, 22 bin 520 içi tütünle doldurulmuş makaron, 13 bin 964 sigara sarma kağıdı, 72 kilogram kıyılmış tütün, 53 TAPDK bandrolü, makaronlara tütün basmaya yarayan 2 makine ve 2 kompresör ele geçirdi.

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Olayla ilgili E.Ç, Ü.Ö, S.Ç, E.E. ve E.Y. gözaltına alındı.

Kaçak sigara imalatı yaptığı iddia edilen 5 kişi yakalandı
Kaçak sigara imalatı yaptığı iddia edilen 5 kişi yakalandı
Kaçak sigara imalatı yaptığı iddia edilen 5 kişi yakalandı
Kaçak sigara imalatı yaptığı iddia edilen 5 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Haber Yorumları (1)
ADEMM: niye sanki markalı sigaralar çok mu iyi onlarda da ne dolaplar döndürüyor ama ülkeyi yöneten güçleri kullanan yabancıların yüzünden sağlığımızla oynuyorlar ve onları denetlemeye devletin bile gücü yeteceğini sanmıyorum
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