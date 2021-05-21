Antalya'da jandarmadan nefes kesen operasyon
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Antalya'da jandarmadan nefes kesen operasyon

Antalya'da jandarmadan nefes kesen operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak silah ticareti yapan şüphelinin sanayi sitesindeki işyerine operasyon düzenlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak silah ticareti yapan şüphelinin sanayi sitesindeki işyerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 tabanca, 25 kök Hint keneviri ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken o anlar ekiplerin kameralarına yansıdı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Konya'dan Manavgat'ta yasa dışı yollarla silah getirilip satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takipte silah ticaretinin Manavgat Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde yapıldığı tespit etti. Bunun üzerine harekete geçerek belirlenen adrese dün saat 22.00 sıralarında baskın düzenleyen farklı markalarda 6 tabanca ile bu tabancalara ait 35 adet mermi, 7 adet şarjör, saksılara ekili vaziyette 25 kök Hint keneviri ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili M. K. İsimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin karakoldaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Operasyon anı ise ekiplerin kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Antalya'da jandarmadan nefes kesen operasyon
Antalya'da jandarmadan nefes kesen operasyon
Antalya'da jandarmadan nefes kesen operasyon
Antalya'da jandarmadan nefes kesen operasyon
Antalya'da jandarmadan nefes kesen operasyon
Antalya'da jandarmadan nefes kesen operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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