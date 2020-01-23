Antalya'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı
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Antalya'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı

Antalya'da spor salonu inşaatının şantiyesinde çıkan yangında, işçilerin kaldığı iki konteyner zarar gördü.

23.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:20
Antalya'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı

'da spor salonu inşaatının şantiyesinde çıkan yangında, işçilerin kaldığı iki konteyner zarar gördü.

ilçesi Gebizli Mahallesi'ndeki Antalya Merkez Cimnastik Salonu inşaatının şantiyesinde yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, işçilerin kaldığı konteyner kullanılamaz hale geldi.

Elektrik aksamındaki kısa devre yapması sonucu başladığı tahmin edilen yangında işçilerin eşyaları küle döndü.

Yangının ardından Gençlik ve İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA
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