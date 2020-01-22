Antalya'da iş merkezinde korkutan yangın (1)

22.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:06

Antalya'da bir binanın çatı katında meydana gelen yangına müdahale sürüyor.



Olay, Konyaaltı Caddesi'nde bulunan yüksek katlı bir binanın çatı katında saat 09.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkış sebebi henüz belli olmayan yangında alevler birden yükselmeye başladı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar, olayı hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA