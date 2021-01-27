Antalya'da inanılmaz görüntü: Denizdeki balık fırtınanın etkisiyle 60 metre uzaklıktaki evin balkonuna uçtu
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Antalya'da inanılmaz görüntü: Denizdeki balık fırtınanın etkisiyle 60 metre uzaklıktaki evin balkonuna uçtu

27.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:31
Antalya'da inanılmaz görüntü: Denizdeki balık fırtınanın etkisiyle 60 metre uzaklıktaki evin balkonuna uçtu

Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı, liman trafiğe kapatıldı, dalgaların boyu 10 metreyi buldu. Konyaaltı sahiline 60 metre uzaklıktaki bir sitenin 3'üncü katındaki dairenin balkonuna fırtınanın etkisiyle gelen bir balık, ev sahibini şaşkınlığa uğrattı.

Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan yağış, kuvvetli rüzgarla birlikte etkili oldu. Fırtına, Antalya Havalimanı'na uçakların inişine engel oldu. Fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı, liman trafiğe kapatıldı, dalgaların boyu 10 metreyi buldu, bir halı firmasına ait standın fırtına nedeniyle devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle denizdeki balıklar çevreye savruldu.

Antalya'da inanılmaz görüntü: Denizdeki balık fırtınanın etkisiyle 60 metre uzaklıktaki evin balkonuna uçtu

60 METRE UZAKTAKİ SİTENİN BALKONUNDA BALIK BULUNDU

Konyaaltı sahiline 60 metre uzaklıktaki bir sitenin 3'üncü katındaki dairenin balkonuna fırtınanın etkisiyle gelen bir balık, ev sahibini şaşkınlığa uğrattı. Ev sahibi Kadriye Bahadır, "Geceden gelmiş olabilir. Sabah balkona çıktığımda buldum" dedi.

Antalya'da inanılmaz görüntü: Denizdeki balık fırtınanın etkisiyle 60 metre uzaklıktaki evin balkonuna uçtu

PROF. DR. GÖKOĞLU: MARTI TAŞIRKEN AYAĞINDAN DÜŞÜRMÜŞ OLABİLİR

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise, "Vatandaşın balkonunda bulduğu balık, bir tür yılan balığı. Bu balığı martının biri yemek üzere ya balkona getirdi, ya da taşırken ayağından düşürdü" diye konuştu.

Antalya'da inanılmaz görüntü: Denizdeki balık fırtınanın etkisiyle 60 metre uzaklıktaki evin balkonuna uçtu

"YAYINI SAHİLDEN YAPACAKTIK BALIK BURAYA GELİNCE BİZ DE GELDİK"

NTV'ye konuşan DHA Antalya Muhabiri Ahmet İstek, ilginç olayı şöyle anlattı:

"Elimde görmüş olduğunuz bu balık yaklaşık 60 metre uzaklıktan, Akdeniz'den bulunduğumuz bu rezidansın balkonuna gelmiş. Normalde bu yayını sahilden yapacaktık ancak balığın buraya geldiğini duyunca yayını buradan yaptık."

Antalya'da inanılmaz görüntü: Denizdeki balık fırtınanın etkisiyle 60 metre uzaklıktaki evin balkonuna uçtu
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