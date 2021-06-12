İki kadın trafikte saç başa kavga etti! Trafiği kilitleyen kavga anı kamerada

Antalya'da henüz belirlenemeyen bir neden iki kadın trafikte saç başa kavga etti. Çevredeki vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde üzerinde meydana gelen olayda akan trafik içinde duran bir otomobilin yanında, iki kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.

SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

Kadınlardan biri karşısındakinin darbesiyle açık olan aracın kapısına çarptı. Saç başa ayakta bir süre kavga eden iki kadın daha sonra yere düştü. Sürücüler ise yolun tıkanması nedeniyle duruma klaksonla tepki gösterdi.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR AYIRDI

Yerde kavgaya devam eden kadınları, bir kadın ve erkekler güçlükle ayırdı. Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga karşısında şoke olan görüntüyü çeken kişi şaşkınlığını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı