Antalya'da hortum seraya zarar verdi
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Antalya'da hortum seraya zarar verdi

Demirören Haber Ajansı / Mehmet AKIN - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde ortaya çıkan hortum seraya zarar verdi.

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde ortaya çıkan hortum seraya zarar verdi. Seranın naylon örtüsünü parçalayıp, demir direğini yerinden söken hortumun yaklaşık 35 bin liralık zarar verdiği belirtildi.

Elmalı'ya bağlı Çukurelma Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında hortum oluştu. Kısa süreli etkili olan hortum İsmail Samanlı'nın serasını da vurdu. Hortum nedeniyle İsmail Samanlı'nın 1 hektar serasının bir bölümünde zarar oluştu. Seranın naylon örtüsü yırtılırken, metal iskeleti taşıyan direklerden biri de yerinden söküldü. Serada 35 bin lira civarında hasara neden olan hortum bir süre sonra gözden kayboldu.


Antalya'da hortum seraya zarar verdi
Antalya'da hortum seraya zarar verdi
Antalya'da hortum seraya zarar verdi
Antalya'da hortum seraya zarar verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet AKIN

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