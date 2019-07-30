Antalya'da hırsızlık
Alanya ilçesinde 5 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Alanya ilçesinde 5 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, beş evden kredi kartı, ehliyet, kimlik belgelerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Kimliği belirlenen Ahmet Ö. (51) Saray Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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