Antalya'da heykelleri balyozla kırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Antalya'da heykelleri balyozla kırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı

18.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:56
Antalya'da heykelleri balyozla kırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 4 heykeli balyozla kırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 4 heykeli balyozla kırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz Kent Park'taki 4 heykelin kırılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polisler, heykelleri S.B'nin balyozla kırdığını belirledi.

Gözaltına alınan S.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

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