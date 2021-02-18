Antalya'da heykelleri balyozla kırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı
18.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:56
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 4 heykeli balyozla kırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 4 heykeli balyozla kırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz Kent Park'taki 4 heykelin kırılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polisler, heykelleri S.B'nin balyozla kırdığını belirledi.
Gözaltına alınan S.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi