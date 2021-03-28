Antalya'da havai fişekli, silahlı asker eğlencesi tepki çekti (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya'da havai fişekli, silahlı asker eğlencesi tepki çekti (2)

Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK - Haberler | Güncel
Antalya'da havai fişekli, silahlı asker eğlencesi tepki çekti (2)

3 KİŞİ YAKALANDIAntalya'da konvoy yapılıp, silahla ateş edilen ve havai fişek patlatılan asker eğlencesiyle ilgili inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 kişiyi yakaladı.

3 KİŞİ YAKALANDI

Antalya'da konvoy yapılıp, silahla ateş edilen ve havai fişek patlatılan asker eğlencesiyle ilgili inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 kişiyi yakaladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "26.03.2021 günü Ermenek Mahallesi Şehit Ali Daniyar Caddesi üzerinde asker eğlencesi sırasında araç içerisinden havaya ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak Muratpaşa İlçe Emniyet müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştiren şahısların R.C., A.T. ve M.K. oldukları tespit edilmiş ve şahıslar kullanmış oldukları kurusıkı tabancalar ile birlikte yakalanmışlardır. Şahıslar hakkında Adli ve idari işlem yapılmaktadır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Jülide Sarıeroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Caner Erkin Bülent Uygun Okay Yokuşlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ege Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da havai fişekli, silahlı asker eğlencesi tepki çekti (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 00:26:33. #1.15#
title