ANTALYA ANTALYA'DA FIRTINA; SERA ÖRTÜLERİ UÇTU, 18 DÖNÜMDE ÜRÜNLER ZARAR GÖRDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ANTALYA ANTALYA'DA FIRTINA; SERA ÖRTÜLERİ UÇTU, 18 DÖNÜMDE ÜRÜNLER ZARAR GÖRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde fırtına etkili olurken, seraların çatıları uçtu, 18 dönüm alandaki çilek ve biberler de zarar gördü.

Antalya'nın Serik ilçesinde fırtına etkili olurken, seraların çatıları uçtu, 18 dönüm alandaki çilek ve biberler de zarar gördü.

Üretici Sinan Esentekin, "Bu saatten sonra ürün toplayamayız, zararımız çok büyük" dedi.

Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde, öğle saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Seraların çatıları uçarken, 18 dönüm alanda bulunan çilek ve biberler zarar gördü. Üreticilerden Sinan Esentekin, fırtınanın seralar üzerindeki naylonları alıp, tarlaya uçurduğunu belirterek, "Seralar bu şekilde kaldığı takdirde esen rüzgar, çilek ve biber fidelerini kurutuyor. Bu saatten sonra ürün toplayamayız. Zararımız çok büyük" dedi.

Kadriye Mahallesi'nin muhtarı Süleyman Çalışkan da seralardaki ürün kaybı ve hasarın boyutunu belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri ise seralarda hasar tespit çalışmalarına başladı.

ANTALYA ANTALYA'DA FIRTINA; SERA ÖRTÜLERİ UÇTU, 18 DÖNÜMDE ÜRÜNLER ZARAR GÖRDÜ
ANTALYA ANTALYA'DA FIRTINA; SERA ÖRTÜLERİ UÇTU, 18 DÖNÜMDE ÜRÜNLER ZARAR GÖRDÜ
ANTALYA ANTALYA'DA FIRTINA; SERA ÖRTÜLERİ UÇTU, 18 DÖNÜMDE ÜRÜNLER ZARAR GÖRDÜ
ANTALYA ANTALYA'DA FIRTINA; SERA ÖRTÜLERİ UÇTU, 18 DÖNÜMDE ÜRÜNLER ZARAR GÖRDÜ
ANTALYA ANTALYA'DA FIRTINA; SERA ÖRTÜLERİ UÇTU, 18 DÖNÜMDE ÜRÜNLER ZARAR GÖRDÜ
ANTALYA ANTALYA'DA FIRTINA; SERA ÖRTÜLERİ UÇTU, 18 DÖNÜMDE ÜRÜNLER ZARAR GÖRDÜ
ANTALYA ANTALYA'DA FIRTINA; SERA ÖRTÜLERİ UÇTU, 18 DÖNÜMDE ÜRÜNLER ZARAR GÖRDÜ
ANTALYA ANTALYA'DA FIRTINA; SERA ÖRTÜLERİ UÇTU, 18 DÖNÜMDE ÜRÜNLER ZARAR GÖRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Hulusi Akar Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Nur Sürer Burak Deniz Demet Özdemir
Spor Can Bartu Mesut Özil Ozan Tufan Ünal Karaman Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Aksaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ANTALYA ANTALYA'DA FIRTINA; SERA ÖRTÜLERİ UÇTU, 18 DÖNÜMDE ÜRÜNLER ZARAR GÖRDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 18:10:27. #1.14#
title