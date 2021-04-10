ANTALYA ANTALYA'DA FIRTINA; SERA ÖRTÜLERİ UÇTU, 18 DÖNÜMDE ÜRÜNLER ZARAR GÖRDÜ

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Antalya'nın Serik ilçesinde fırtına etkili olurken, seraların çatıları uçtu, 18 dönüm alandaki çilek ve biberler de zarar gördü.

Antalya'nın Serik ilçesinde fırtına etkili olurken, seraların çatıları uçtu, 18 dönüm alandaki çilek ve biberler de zarar gördü.

Üretici Sinan Esentekin, "Bu saatten sonra ürün toplayamayız, zararımız çok büyük" dedi.

Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde, öğle saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Seraların çatıları uçarken, 18 dönüm alanda bulunan çilek ve biberler zarar gördü. Üreticilerden Sinan Esentekin, fırtınanın seralar üzerindeki naylonları alıp, tarlaya uçurduğunu belirterek, "Seralar bu şekilde kaldığı takdirde esen rüzgar, çilek ve biber fidelerini kurutuyor. Bu saatten sonra ürün toplayamayız. Zararımız çok büyük" dedi.

Kadriye Mahallesi'nin muhtarı Süleyman Çalışkan da seralardaki ürün kaybı ve hasarın boyutunu belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri ise seralarda hasar tespit çalışmalarına başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı