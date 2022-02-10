Antalya'da eş zamanlı operasyonlarda 58 aranan şahıs yakalandı

ANTALYA (İHA) - Antalya'da 43 ekip 100 polisin katılımı ile aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 58 şahıs yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü koordinesinde; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince bugün, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan asayiş ve diğer suçlardan aranan şahıslara yönelik 43 ekip ve 100 personelin katımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aralarında kasten yaralama, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak, kullanmak, silahla tehdit, hakaret suçlarından arananların bulunduğu 58 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa