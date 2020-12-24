Antalya'da erken yılbaşı kutlamasına polisten ceza yağdı
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Antalya'da erken yılbaşı kutlamasına polisten ceza yağdı

24.12.2020 08:44 | Son Güncelleme: 24.12.2020 08:52

Antalya'da erken yılbaşı kutlamasına polisten ceza yağdı Terasta mesafesiz ve maskesiz meşaleli eğlenceye katılan 36 kişi, toplam 113 bin 400 TL para cezasına çarptırıldı Grubun yılbaşını erken kutlamak için böyle bir organizasyon düzenlediği ileri sürüldü Antalya'da kalabalık bir grubun...

Antalya'da erken yılbaşı kutlamasına polisten ceza yağdı

Terasta mesafesiz ve maskesiz meşaleli eğlenceye katılan 36 kişi, toplam 113 bin 400 TL para cezasına çarptırıldı

Grubun yılbaşını erken kutlamak için böyle bir organizasyon düzenlediği ileri sürüldü

ANTALYA - Antalya'da kalabalık bir grubun korona virüsü tedbirlerini hiçe sayıp terasta sosyal mesafe ve maskesiz yılbaşı eğlencesine polisten ceza yağdı. Görüntüler sonrası harekete geçen ekipler, tespit ettikleri 36 kişiye pandemi kurallarına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 113 bin 400 TL para cezası uyguladı.

Sosyal medyada paylaşılan ve vatandaşların ağzını adeta açık bırakan görüntü, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Kızılarık Caddesi üzerindeki bir plazanın terasında bugün çekildi. 50 kişiye yakın grup, terasa çıkıp meşale yakarak bir anda eğlenmeye başladı. Dar alanda sosyal mesafenin sıfır olduğu eğlencede, dans eden gruptakilerin çoğunun maske takmadığı gözlendi.

Sloganlar da atan grubun eğlencesi, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Vatandaşlar o anları 'mesafe sıfır' diyerek sosyal medyada paylaştı.

Erken yılbaşı partisi pahalıya patladı

Kendilerini çeken droneye el sallayarak oynamaya devam eden grubun, yılbaşını erken kutlamak için böyle bir eğlence düzenledikleri ileri sürüldü. Görüntüler sonrası Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Adresi tespit eden ekipler, eğlenceye katılan 36 kişiye pandemi kurallarına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 113 bin 400 TL para cezası uyguladı.

Antalya'da erken yılbaşı kutlamasına polisten ceza yağdı
Antalya'da erken yılbaşı kutlamasına polisten ceza yağdı
Antalya'da erken yılbaşı kutlamasına polisten ceza yağdı
Antalya'da erken yılbaşı kutlamasına polisten ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN

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