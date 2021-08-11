Antalya'da emekli gazeteci evinde ölü bulundu
Antalya'da emekli bir gazeteci evinde ölü bulundu.
Antalya'da emekli bir gazeteci evinde ölü bulundu.
Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanda oturanlar, Abdullah Yalçın'ın yalnız yaşadığı son kattaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine, erkek kardeşine haber verdi.
Yedek anahtarıyla eve giren kardeşi, Yalçın'ın cenazesiyle karşılaştı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yalçın'ın 3-4 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olay gerine gelen Yalçın'ın kız kardeşi Özlem Çimen gözyaşlarına hakim olamadı.
Antalya'da uzun yıllar gazetecilik yaptıktan sonra emekli olan Yalçın, zaman zaman yerel gazetelerde köşe yazısı yazıyordu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş