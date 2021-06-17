Antalya'da dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü
Antalya'nın Serik ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Serik ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Yukarıkocayatak Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan Hüseyin Elgül'ün (51) kullandığı traktör, geri manevra sırasında yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye devrildi.
Tarlada çalışan işçiler, yetkililerden yardım istedi. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Elgül'ün cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer