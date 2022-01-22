Denizde oluşan hortum, karaya ulaşmadan sona erdi - Haberler
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Denizde oluşan hortum, karaya ulaşmadan sona erdi

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında denizde hortum oluştu.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında denizde hortum oluştu.

İlçede iki gündür etkili olan yağışlı hava sırasında Konaklı Mahallesi açıklarında hortum oluştu. Yaklaşık 2 dakika etkili olan hortum, karaya ulaşmadan sona erdi.

Sahile yaklaşık 2 kilometre mesafede oluşan hortum, vatandaşlar arasında heyecan yarattı.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Alanya'da dün akşamdan bu yana metrekareye yaklaşık 80 kilogram yağış düştü.

Yağışlı havanın, gece saatlerinde itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.

Denizde oluşan hortum, karaya ulaşmadan sona erdi

Denizde oluşan hortum, karaya ulaşmadan sona erdi

Denizde oluşan hortum, karaya ulaşmadan sona erdi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

Antalya, Konaklı, Alanya, Güncel, Haber

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