Antalya'da çöpte bulunan ve "cenin" zannedilen parçanın bir hayvana ait olduğu belirlendi
Antalya'da çöp konteynerinde bulunan ve "cenin" zannedilen parçanın bir hayvana ait olduğu tespit edildi.
Antalya'da çöp konteynerinde bulunan ve "cenin" zannedilen parçanın bir hayvana ait olduğu tespit edildi.
Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4301 Sokak'taki çöp konteynerinde 27 Nisan'da bulunan ve "cenin" olduğu düşünülerek Adli Tıp Kurumuna götürülen parça üzerinde yapılan inceleme tamamlandı. İncelemede parçanın bir hayvana ait olduğu belirlendi.
Cenin olduğunu düşündükleri parçayı fark edenler durumu polise bildirmiş, olay yerinde yapılan incelemenin ardından parça, Antalya Adil Tıp Kurumuna götürülmüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin