Antalya'da çöpte bulunan ve "cenin" zannedilen parçanın bir hayvana ait olduğu belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da çöpte bulunan ve "cenin" zannedilen parçanın bir hayvana ait olduğu belirlendi

Antalya'da çöpte bulunan ve 'cenin' zannedilen parçanın bir hayvana ait olduğu belirlendi
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da çöp konteynerinde bulunan ve "cenin" zannedilen parçanın bir hayvana ait olduğu tespit edildi.

Antalya'da çöp konteynerinde bulunan ve "cenin" zannedilen parçanın bir hayvana ait olduğu tespit edildi.

Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4301 Sokak'taki çöp konteynerinde 27 Nisan'da bulunan ve "cenin" olduğu düşünülerek Adli Tıp Kurumuna götürülen parça üzerinde yapılan inceleme tamamlandı. İncelemede parçanın bir hayvana ait olduğu belirlendi.

Cenin olduğunu düşündükleri parçayı fark edenler durumu polise bildirmiş, olay yerinde yapılan incelemenin ardından parça, Antalya Adil Tıp Kurumuna götürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

Tüm aile bireylerinin ölümünü gören abla isyan etti: Yeter artık ölü yüzü gördüğüm
Tüm aile bireylerinin ölümünü gören abla isyan etti: Yeter artık ölü yüzü gördüğüm
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı
Driftli evlilik teklifi bin pişman etti! Gelen cezalar yıldırınca gelin arabasını satılığa çıkarttı
Driftli evlilik teklifi bin pişman etti! Gelen cezalar yıldırınca gelin arabasını satılığa çıkarttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Vedat Bilgin Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Hakan Altun Hülya Avşar Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan
Spor Diego Cenk Tosun Mesut Özil Gökhan Gönül Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalya'da çöpte bulunan ve "cenin" zannedilen parçanın bir hayvana ait olduğu belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 17:16:52. #1.14#

title