Antalya'da çıplak halde erkek cansız bedeni bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarında çıplak halde kimliği belirsiz bir erkek cansız bedeni bulundu. Kimlik tespiti ve otopsi için inceleme başlatılırken, akıllara geçtiğimiz hafta da aynı bölgede bulunan erkek cansız bedeni geldi.

Antalya'nın Kemer ilçe merkezinin açığında bulunan Paris 2 batığı civarından saat 15.00 sularında geçmekte olan yabancı bayraklı teknede bulunan kişiler denizde erkeğe ait cansız beden fark etti. İhbarın üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri gitti.

ÜZERİNDE KIYAFETLERİ YOKTU

Denizden alınarak marinada bulunan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirilen ve üzerinde kıyafet bulunmayan cansız beden, Kemer Cumhuriyet Savcısı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelendi. Kontrollerin yapılmasının ardından cansız beden, gelen cenaze aracıyla Kemer Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

GEÇEN HAFTA DA AYNI DURUM YAŞANMIŞTI

Morgda yapılacak incelemenin ardından cansız beden kimlik tespiti ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Kemer'de geçen hafta da denizde erkek cansız bedeni bulunmuş, yapılan incelemede bedenin üniversite öğrencisi Ramazan Özkan'a (33) ait olduğu belirlenmişti.