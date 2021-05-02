Çıkan yangında avokado ve muz ağaçları zarar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çıkan yangında avokado ve muz ağaçları zarar gördü

Çıkan yangında avokado ve muz ağaçları zarar gördü
Anadolu Ajansı / Yunus Uğur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, meyve bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, meyve bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Salman Mahallesi'nde tropikal meyve ağaçlarının bulunduğu bahçede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Bahçe sahipleri ve mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına yardımcı oldu.

Yangında, 3 dönümlük bahçedeki yaklaşık 100 muz ve 30 avokado ağacı zarar gördü.

Çıkan yangında avokado ve muz ağaçları zarar gördü
Çıkan yangında avokado ve muz ağaçları zarar gördü
Çıkan yangında avokado ve muz ağaçları zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

Nereden baksan garip! Alevlere teslim olan evini bırakıp 'Ben yakmadım' diyerek kaçtı
Nereden baksan garip! Alevlere teslim olan evini bırakıp "Ben yakmadım" diyerek kaçtı
Trafikte maganda dehşeti! Lüks otomobilden inip önce tekme attı sonra yangın tüpüyle saldırdı
Trafikte maganda dehşeti! Lüks otomobilden inip önce tekme attı sonra yangın tüpüyle saldırdı
3 çocuğunu evde tek başına bırakan anne babanın sorumsuzluğu ekipleri harekete geçirdi
3 çocuğunu evde tek başına bırakan anne babanın sorumsuzluğu ekipleri harekete geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Süleyman Soylu Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Diego Gökhan Töre Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çıkan yangında avokado ve muz ağaçları zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 16:33:59. #1.14#

title