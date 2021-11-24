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Antalya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

AA / Sezen Gürbüz - Haberler | Güncel
Antalya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Antalya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

ANTALYA (AA) - Antalya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Barış Eren Akbulut'un (26) kullandığı 32 ES 572 plakalı otomobil, Antalya- Korkuteli kara yolu Yazır mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı.

Sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Akbulut'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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AA / Sezen Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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