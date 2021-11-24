Antalya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
AA / Sezen Gürbüz - Haberler | Güncel
Antalya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
ANTALYA (AA) - Antalya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Barış Eren Akbulut'un (26) kullandığı 32 ES 572 plakalı otomobil, Antalya- Korkuteli kara yolu Yazır mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı.
Sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Akbulut'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
AA / Sezen Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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