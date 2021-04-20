Aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Demre'den Kaş istikametine giden Ali Karaduman yönetimindeki 34 HV 0127 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Simge Aydemir'in kullandığı 24 DZ 541 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Simge Aydemir ile aynı araçta bulunan Ercan Aydemir yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Demre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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