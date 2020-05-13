7 yavrusu bulunan dişi köpek, tüfekle vurularak öldürüldü
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7 yavrusu bulunan dişi köpek, tüfekle vurularak öldürüldü

Antalya'da 7 tane yeni doğan yavrusu olan dişi köpek tüfekle vurularak öldürüldü. Köpeğin kim ya da kimler tarafından vurulduğu bilinmezken, mahalle sakinleri ise yavruları sahiplenip yaşatmaya çalışıyor.

7 yavrusu bulunan dişi köpek, tüfekle vurularak öldürüldü
13.05.2020 23:21 | Son Güncelleme: 13.05.2020 23:54

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 7 tane yavrusu bulunan dişi köpek tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, Döşemealtı ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi 4941 sokakta bulunan boşluk alanda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Tüfek sesleri duyan mahalle sakinleri, ne olduğuna bakmak için boşluk alana geldi. Geldiklerinde 7 tane yavrusu olan dişi köpeği, kanlar içinde yerde bulan vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

"2 EL TÜFEK SESİ DUYDUM"

Sabah saatlerinde köpeğin vurulduğu alanda, eşi ve çocuğuyla yürüyüş yapmak için geldiğini anlatan Gülçinayan Yılmaz, "Biz yürüyüş yaptığımız sırada bir köpeğin kayalıkların arasından çıktığını gördük. Bizde ardından buradan ayrıldık. Ayrıldıktan 15 dakika sonra 2 el tüfek sesi duydum. Çocuğumu eşime bırakıp koşa koşa buraya geldim. Gördüğüm manzara buydu. Güzeller güzeli köpek yerde kanlar içerisine yatıyordu. Saatlerdir burada bekliyoruz. Polisler geldi ve ne olduğumu sordu. Onlarda kanıt aradıklarını söyledi. Zabıtayı aradılar ve köpeği götürecekler" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 7 tane yavrunun annesiz kaldığını, şimdi ise onları yaşatmaya çalışacaklarını söyledi.

7 yavrusu bulunan dişi köpek, tüfekle vurularak öldürüldü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (3)
AKİF: Neden yaa?.. Neden yapılır böyle bir şey?
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
AA: yaaa bunlarrr insanmıı yaaa günahh şu hayır mübarek günlerde
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
OSMAN: Yazıklar olsun . Aynısını Allahta bunu yapana yaşatsın
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500
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