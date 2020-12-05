Koronavirüs vakalarının yüzde 100 arttığı Antalya'da, 65 yaş üstü ve 20 yaş altının ulaşım kartları kullanıma kapatılıyor

Koronavirüs vaka sayısı yüzde 100 artış gösterdiği Antalya'da, Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün genelgesi kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı bireylerin toplu ulaşımda Antalya Kartlarını 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren kullanıma kapatıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi pazartesi gününden itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların ulaşım kartlarını kullanıma kapatacak.

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yayılımını en aza indirmek ve etkilerini azaltmak amacıyla alınan tedbirler kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların Antalya Kartlarını 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren kullanıma kapatacak.

VATANDAŞLARDAN DESTEK İSTEDİ

Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı bireylerin de karar doğrultusunda gerekli önlem ve tedbirleri alarak toplu ulaşım çalışanlarına da destek olmalarını istedi.

VAKA SAYILARI YÜZDE 100 ARTMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Antalya'daki vaka sayısının yüzde 100 oranında arttığını, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 71 olduğunu ve yüksek riskin devam ettiğini duyurmuştu.