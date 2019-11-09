Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı
Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (8)CENAZELER ERZURUM'A GÖNDERİLDİAntalya'da 8 katlı binanın en üst katındaki dairede ölü bulunan Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi...
Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (8)
CENAZELER ERZURUM'A GÖNDERİLDİ
Antalya'da 8 katlı binanın en üst katındaki dairede ölü bulunan Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından, toprağa verilmek üzere kara yoluyla Erzurum'a gönderildi.
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ANTALYA (DHA)
Haber Videosu: Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı