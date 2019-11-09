Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (8)CENAZELER ERZURUM'A GÖNDERİLDİAntalya'da 8 katlı binanın en üst katındaki dairede ölü bulunan Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi...

09.11.2019 18:31 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:34
Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı

'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (8)

CENAZELER 'A GÖNDERİLDİ

Antalya'da 8 katlı binanın en üst katındaki dairede ölü bulunan Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in cenazeleri, 'ndaki otopsi işlemlerinin ardından, toprağa verilmek üzere kara yoluyla Erzurum'a gönderildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ANTALYA (DHA)

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı
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