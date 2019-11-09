09.11.2019 18:31 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:34

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (8)

CENAZELER ERZURUM'A GÖNDERİLDİ

Antalya'da 8 katlı binanın en üst katındaki dairede ölü bulunan Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından, toprağa verilmek üzere kara yoluyla Erzurum'a gönderildi.

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ANTALYA (DHA)

Kaynak: DHA