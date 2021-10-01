Antalya'da 4 günde 29 uyuşturucu operasyonu

ANTALYA (İHA) - Antalya'da, 24-28 Eylül tarihleri arasında toplamda 29 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 33 şüpheli yakalanırken çok sayıda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edinildiği düşünülen paralar ele geçirildi.

Antalya'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve grupların deşifresi amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlar kapsamında, başta Zeytinköy Bölgesi olarak bilinen Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka mahalleleri olmak üzere Antalya genelindeki uyuşturucu madde alıcı ve satıcısının irtibatını kesmek, gençlerin uyuşturucu maddelere kolaylıkla erişimini engellemek amacıyla tespit edilen riskli bölgelere yönelik yapılan operasyonlar ile ayrıca Türkiye açısından önemli bir turizm kenti olan Antalya'ya havayolunu ve karayolunu kullanarak diğer illerden veya ülkelerden uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak yapılan operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda, 24-28 Eylül tarihleri arasında 29 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 33 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı. Operasyonlarda, 5 kilo 446 gram ve 68 adet uyuşturucu madde, 5 adet hassas terazi, 1 av tüfeği, 1 tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 204 bin 730 TL, 105 Euro ve 10 Dolar ele geçirildi. - ANTALYA