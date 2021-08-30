Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek'in cenazesi defnedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek'in cenazesi defnedildi.

Uncalı Mezarlığı'ndaki cenaze törenine, kardeşi Muhittin Böcek, çocukları Gamze Yellice, Funda Güneş, Sefa Böcek, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı, Rafet Zeybek, Aydın Özer ile yakınları katıldı.

Böcek'in cenazesi, Kovid-19 tedbirleri alınması nedeniyle namaz sırasında nakil aracında bekletildi. Yapılan duanın ardından, cenaze namazı kılındı ve Böcek'in cenazesi toprağa verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından ise "Canım ağabeyim Şadi Böcek'i sonsuzluğa uğurladık. Bize öğrettiği değerlerle daima kalbimizde yaşamaya devam edecek. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren Şadi Böcek (62), yaklaşık 2 hafta önce Kovid-19 nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmış, akciğerine pıhtı atması sonucu dün yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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