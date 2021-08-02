Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, yetkililere seslendi: Ne olur buraya uçak gönderin, yanıyor insanlar
Alevlerin esir aldığı Gündoğmuş ilçesinde yetkililere seslenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Ne olur buraya uçak gönderin, helikopter gönderin. Bütün yetkililere sesleniyorum; yanıyor insanlar!" diye feryat etti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gündoğmuş ilçesinde devam eden orman yangınının şehre indiğini belirterek sosyal medyadan videolu çağrıda bulundu.
"YANIYOR İNSANLAR!"
Böcek, hükümet yetkililerine "Gündoğmuş'tayız. Yangın şehre indi. Ne olur buraya uçak gönderin, helikopter gönderin. Bütün yetkililere sesleniyorum; yanıyor insanlar!" ifadeleriyle seslendi.
TAHLİYE EDİLİYOR
Öte yandan alevler ilçe merkezini de tehdit ettiği için tedbir amaçlı ilçenin boşaltılmasına yönelik cami hoparlöründen anonslar yapıldı. Bölgede görev yapan jandarma ve polis ekipleri de tahliyelerin hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için çaba sarf ediyor.