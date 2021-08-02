Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, yetkililere seslendi: Ne olur buraya uçak gönderin, yanıyor insanlar

Alevlerin esir aldığı Gündoğmuş ilçesinde yetkililere seslenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Ne olur buraya uçak gönderin, helikopter gönderin. Bütün yetkililere sesleniyorum; yanıyor insanlar!" diye feryat etti.