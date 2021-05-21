Alanya Kalesi yakınında orman yangını; plajdan söndürme çalışmalarını izlediler

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kale yamacında ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kale yamacında ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Kleopatra Plajı'nda denize giren turistler, yangının söndürülme anlarını ilgiyle izledi.

Alanya'nın Hisariçi Mahallesi Bademlik mevkii kale yamacındaki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye ekipleri, 4 araç, 1 helikopter ve 15 personelle yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 1 dönüm ormanlık alan yandı. Kleopatra Plajı'nda denize giren turistler, yangının söndürülme anlarını ilgiyle izlerken, cep telefonlarıyla da kaydetti. Soğutma çalışmaları süren yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Plajda yangını izleyen Tayfun Beşer, "Buraya deniz keyfi yapmaya geldik. Aradım 112'yi yangın çıktı diye. Çok endişelendik. Sağ olsunlar hemen gelip söndürdüler. Bu konuda çok mutluyum. Umarım bir şey yoktur. Şu anda da zaten yetkililer ilgileniyor. Bir anda paniğe kapıldık. Ne olacağını bilemedik. Arayınca hemen yetkililer geldi çok teşekkür ediyoruz kendilerine" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu