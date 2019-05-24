Antalya Adliyesi iftarda bir araya geldi

Antalya Adliyesi'nde görev yapan yargı mensupları ve adalet personellerinin katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Adliye bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine; Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Can, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Kamil Ergün, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Mehmet Karakaya, Hayrettin Tızlak, Ali Güllü, hakim ve savcılar ile adalet personeli katıldı.

Programda konuşan Halil İnal, tüm yargı teşkilatı mensupları ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Ramazan'da ya da belirli günlerde değil, her fırsatta birbirlerine destek olmayı çok önemli gördüklerinin altını çizen İnal,"Vatandaşlarımıza adalet hizmetini aksatmadan sunmaya vesile olan tüm adliye çalışanlarına teşekkür ediyoruz."dedi.

İftar yemeğinin ardından, birinci sınıfa ayrılan Cumhuriyet Savcısı Ahmet Şevken, Cumhuriyet Savcısı Ekrem Hocapğlu ve Hakim Sayın Mehmet Özkan'a, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından gönderilen plaketlerinin takdim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA