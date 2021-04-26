Antakya yarı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor

Antakya Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Spor Toto iş birliği çerçevesinde Saraykent Mahallesi'nde inşa edilmekte olan yarı olimpik yüzme havuzu inşası tüm hızıyla devam ediyor.

Sporun destekçisi ve sporcunun dostu olan Antakya Belediyesi, yarı olimpik yüzme havuzu tamamlandığında şehre yepyeni bir su sporları tesisi kazandırmış olacak.

Antakya Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar yer aldı: "Antakya Belediye Başkanımız Sayın İzzettin Yılmaz'ın gençlere ve spora verdiği önem doğrultusunda Spor Toto ile yapılan iş birliği ile yarı olimpik yüzme havuzumuzun inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Saraykent Mahallesi'nde inşa edilmekte olan yüzme havuzu sporcularının yetişmesine imkan sağlayacak ve halka açık olarak hizmet verecek."

Kaynak: Bültenler