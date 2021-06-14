Antakya'nın Yeni Yüzme Havuzu Çok Yakında Hizmete Girecek
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Antakya'nın Yeni Yüzme Havuzu Çok Yakında Hizmete Girecek

Antakya'nın Yeni Yüzme Havuzu Çok Yakında Hizmete Girecek
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ANTAKYA'NIN YENİ YÜZME HAVUZUÇOK YAKINDA HİZMETE GİRECEKAntakya Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yaptığı iş birliği çerçevesinde Saraykent Mahallesi'nde inşa edilmekte olan yarı olimpik yüzme havuzunun inşaasında son aşamaya gelindiğini,...

ANTAKYA'NIN YENİ YÜZME HAVUZU

ÇOK YAKINDA HİZMETE GİRECEK

Antakya Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yaptığı iş birliği çerçevesinde Saraykent Mahallesi'nde inşa edilmekte olan yarı olimpik yüzme havuzunun inşaasında son aşamaya gelindiğini, çok yakında hizmete sunulacağını duyurdu.

Antakya Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar yer aldı: "Antakya Belediye Başkanımız Sayın İzzettin Yılmaz'ın spora ve sporculara verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımızı hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yürütülen işbirliği çerçevesinde inşası devam eden Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz çok yakında hizmete girecek. Antakya Belediye Başkanımız Sayın İzzettin Yılmaz'ın gençlere yönelik hizmetleri bununla sınırlı değil elbette. Daha önce 10 adet spor tesisini şehrimize kazandıran Başkan Yılmaz, Spor Toto ile yaptığı yeni protokol kapsamında çok yakın bir zamanda 10 adet semt sahası ve 1 adet tribünlü futbol tesisini daha şehrimize kazandıracak.

İnsan vücudu açısından fiziksel hareketlilik nedeniyle en ideal sporlar arasında yerini alan yüzme sporu, inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzuyla küçük yaştan itibaren yeni yüzücülerin yetişmesine ev sahipliği yapacak ve halka açık olarak hizmet verecek. Özellikle turnuvalara hazırlanan genç sporculara, spor kulüplerine yönelik antrenman yapabilecekleri, tertemiz, konusunda uzman kadro ile hizmet verecek olan yüzme havuzumuz, inşası tamamlandıktan sonra kayıt almaya başlayacak. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. "

Yayın Tarihi :

14 Haziran, 2021

Kaynak: Habermetre

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