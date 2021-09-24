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Antakya Medeniyetler Korosu, PIKTES Projesi kapsamında sahne aldı

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Kültür Sanat
Antakya Medeniyetler Korosu, PIKTES Projesi kapsamında sahne aldı

HATAY'da Antakya Medeniyetler Korosu, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında Altınözü ilçesinde sahne aldı.

HATAY'da Antakya Medeniyetler Korosu, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında Altınözü ilçesinde sahne aldı.

Semavi 3 din ve 6 farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan  Antakya Medeniyetler Korosu, 'Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES)' kapsamında Altınözü ilçesinde konser verdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen, Avrupa Birliği finansman desteği ile ile gerçekleşen proje kapsamında, yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimi, Türk öğrencileri ve velilerinin birbirleri ile sosyal uyumlarının sağlanması amacıyla Milli İrade Parkı'nda gerçekleşen konserde koro, Türkçe - Arapça türkü ve ilahiler seslendirdi. Büyük beğeni toplayan konsere, Altınözü Kaymakamı Cem Gümrükçü, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Milli Eğitim İl Müdürü Mesut Çerko'nun yanı sıra projeye dahil olan Altınözü Atatürk İlkokulu öğrencileri ve velileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Antakya Medeniyetler Korosu, PIKTES Projesi kapsamında sahne aldı

Antakya Medeniyetler Korosu, PIKTES Projesi kapsamında sahne aldı

Antakya Medeniyetler Korosu, PIKTES Projesi kapsamında sahne aldı

Antakya Medeniyetler Korosu, PIKTES Projesi kapsamında sahne aldı

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