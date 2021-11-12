Antakya El Sanatları Müzesi "Sanatın kalbinin attığı yer" olmaya devam ediyor

Antakya Belediyesi ve Ansam Kültür Derneği iş birliği ile düzenlenen ve 16 – 22 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşecek "Orontes 6. Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali"; Uluslararası karma sergi, Resim Çalıştayı, imza – söyleşiler ve 8-9 yaşlarındaki öğrencileri katıldığı Minik Sanatçılar çalıştayı içerikleri ile Antakya El Sanatları Müzesi ile Atatürk Caddesi'nde yer alan Mahfel Sosyal Tesislerinde halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek.

Antakya El Sanatları Müzesi'ni, yaşayan ve üreten müze yapma hedefi ile çalışan Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz: "Antakya'mızın kadim tarihini gün yüzüne çıkarabilmek, onu gelecek nesillere aktarabilmek fiziksel restorasyonların yanı sıra sanatla ve kültürel etkinliklerle mümkün olabilmektedir.

Ansam Kültür Derneği iş birliği ile Orontes 6. Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali'ne bu yıl ev sahipliği yapıyoruz. Sanat festivalimiz, ülkemizin ve dünyanın pek çok yerinden kıymetli sanatçıları ağırlayacak; Antakyalı sanatseverlerle, gençlerle ve hatta çocuklarla buluşturacak.

Ben şehrimize sanatsal bir bakış kazandıran ve bu bakışla sanat yelpazesini genişleten sanatçılarımıza, emeği geçen işbirlikçimiz Ansam Kültür Derneği'ne şimdiden teşekkürlerimi sunuyor; Antakya'yı kültür, sanat şehri yapma yolunda daha nice çalışmalar yapmayı temenni ediyorum." sözlerine yer verdi.

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