Antakya'daki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor Hatay Büyükşehir Belediyesi il genelinde yürüttüğü taş duvar örme çalışmalarına mahalle ve ilçelerin fiziki şartlarına göre devam ediyor.

Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin büyük titizlikle sürdürdüğü çalışmaların yeni adresi Antakya oldu. Dikmece Mahallesi'nde 65 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde taş duvar örme çalışmasına başlayan Büyükşehir ekipleri, Kuzeytepe Mahallesi'nde ise 33 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde örülen taş duvarı tamamladı. Dikmece Mahallesi'ndeki çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden yetkililere mahalle sakinleri teşekkürlerini iletti. Kaynak: Bültenler