ANTAKYA BELEDİYESPOR FUTBOL TAKIMI HANESİNE BİR GALİBİYET DAHA EKLEDİ

Antakya Belediyesi futbol takımı Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 3. Bölge 2. Grup karşılaşmalarında Nizip Spor Kulübünü 3-0 mağlup ederek hanesine galibiyet yazdırdı.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Nizip Spor Kulübü ile mücadele eden ve rakibini 3- 0 skorla mağlup eden Antakya Belediyespor Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Yayın Tarihi :

13 Aralık, 2021

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