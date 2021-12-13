ANTAKYA BELEDİYESPOR FUTBOL TAKIMI HANESİNE BİR GALİBİYET DAHA EKLEDİ - Haberler
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ANTAKYA BELEDİYESPOR FUTBOL TAKIMI HANESİNE BİR GALİBİYET DAHA EKLEDİ

ANTAKYA BELEDİYESPOR FUTBOL TAKIMI HANESİNE BİR GALİBİYET DAHA EKLEDİ
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ANTAKYA BELEDİYESPOR FUTBOL TAKIMI HANESİNE BİR GALİBİYET DAHA EKLEDİAntakya Belediyesi futbol takımı Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 3. Bölge 2. Grup karşılaşmalarında Nizip Spor Kulübünü 3-0 mağlup ederek hanesine galibiyet yazdırdı.

ANTAKYA BELEDİYESPOR FUTBOL TAKIMI HANESİNE BİR GALİBİYET DAHA EKLEDİ

Antakya Belediyesi futbol takımı Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 3. Bölge 2. Grup karşılaşmalarında Nizip Spor Kulübünü 3-0 mağlup ederek hanesine galibiyet yazdırdı.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Nizip Spor Kulübü ile mücadele eden ve rakibini 3- 0 skorla mağlup eden Antakya Belediyespor Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Yayın Tarihi :

13 Aralık, 2021

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