Antakya Belediyesi'nde yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

Antakya Belediyesi Meclisi, 2022 yılının ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Meclis başkanvekili Ramazan Alpaslan'ın başkanlığındaki toplantı, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Emin Yıldırım Çok Amaçlı Salonunda yapıldı.

Alpaslan, ilk olağan toplantıda, tüm Hataylıların ve meclis üyelerinin 2022 yılını tebrik ederek, yeni yılın Hatay'a ve tüm ülkeye hayırlar getirmesini temenni etti.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.

AA / Mehmet Bayrak - Son Dakika Haberleri

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