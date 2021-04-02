Anonymous kimdir? Anonymous ne demek?

Anonymous kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki Anonymous ne demek? Anonymous'un Türkçe anlamı nedir? Anonymous hacker grubunda yer alan üye isimleri belli mi? Anonymous tarihçesi ve hakkında bilgiler nelerdir?

Anonymous, yaptığı işlerle gündeme gelen hacker gruplarından biri olarak sık sık gündeme gelen isimlerden ve merak edilen başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Anonymous'un Türkçe karşılığı nedir? Anonymous ne demek?

ANONYMOUS KİMDİR?

Anonymous, çeşitli siyasi olayları, genellikle devlet teşkilatlarına ait sitelere saldırılar düzenleyerek protesto eden hacktivist grubudur. CNN, uluslararası arenadaki gücü göz önüne alındığında Anonymous'tan WikiLeaks'in üç büyük halefinden biri olarak bahsetmiştir.

ANONYMOUS NEDİR?

Anonymous, çeşitli siyasi olayları, genellikle devlet teşkilatlarına ait sitelere saldırılar düzenleyerek protesto eden hacktivist grubu.

Konsept önceleri esnek bir uzlaşmayla belirlenmiş bir amaca doğru, koordineli bir şekilde öncelikli olarak eğlence odaklı, herhangi bir ad kullanmayan bir çevrimiçi topluluk tarafından da kabul edilmiştir. 2008 yılından itibaren, giderek işbirliği ile yapılan uluslararası internet saldırıları, önceden bildirilmiş protestolar ve genellikle sinema ve telif hakkıyla korunan diğer eserlerin ticaretini yapan firmaların korsan yayın karşıtı kampayanlarına karşı diğer eylemler ile anılır hale geldi. Eylemler, kendilerini "Anonim" olarak tanıtan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılmaktadır.

4chan, ilgili wiki, Encyclopadia Dramatica ve bazı forum sayfaları gibi pek çok web sitesinin Anonymous ile güçlü bağlantıları bulunmaktadır. 2008 yılındaki tartışmalı, kamuoyunda yankılanan DDoS saldırılarından sonra, grup üyeleriyle bağlantılı olay sayısı artmıştır. CNN, uluslararası arenadaki gücü göz önüne alındığında Anonymous'tan WikiLeaks'in üç büyük halefinden biri olarak bahsetmiştir.

Anonymous geniş isimsiz bir kolektif olarak her türlü insan kavramını temsil eder.

Grup, kullanıcılarının kolektif, kolayca, basit tanımına giremez olduğu gerçeğini vurgulamak eğilimindedir. Bunun yerine sık sık algılanan nitelikleri açıklayan aforizmalar ile tanımlanır.

ANONYMOUS TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?



Anonymous İngilizce bir kelimedir ve Türkçe karşılığı "Anonim, İsimsiz" anlamlarına gelmekte.