Anomali Nedir? Doğumsal Anomali Nedir, Nedenleri Nelerdir?
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Anomali Nedir? Doğumsal Anomali Nedir, Nedenleri Nelerdir?

Anomali Nedir? Doğumsal Anomali Nedir, Nedenleri Nelerdir?
Hürriyet - Haberler | Magazin

Anomalinin bazıları, üçüncü bir meme ucunun oluşması gibi zararsız bir şekilde ortaya çıkabilirken, bir kısmı da kalp dokusu içinde gelişebilir ve hayati tehlike ortaya çıkabilir.

Anomalinin bazıları, üçüncü bir meme ucunun oluşması gibi zararsız bir şekilde ortaya çıkabilirken, bir kısmı da kalp dokusu içinde gelişebilir ve hayati tehlike ortaya çıkabilir.

Anomali Nedir?

Bebeğin anomali yani fetusun anatomisindeki şekil bozukluğu ile dünyaya gelmesini kimse istemez. Gebeliğin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için mutlaka anomali tespit yöntemlerini bilmeniz ve oluşabilecek anomalilerin gebeliğin erken evrelerinde tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekir.

Şekil ya da fonksiyon bozukluğu ile ortaya çıkan doğumsal anomaliler bir diğer adı ile malformasyon olarak bilinir. Örneğin, yeni doğan bebeklerde 6. parmak ya da dudağın yarık olması gibi durumlar buna örnek verilir. Kalp gibi organlarda, normal dışında görülen fiziksel farklılıklar defekt olarak isimlendirilir. Fiziksel bir yapıda doğuştan şekil bozukluklarına ise, deformite ismi verilir.

Doğumsal Anomali Nedir?

Her anne bebeğinde anomalik olmasından endişe eder. Gebelikte doğumsal anomalilikler, bebeğin gelişim sürecinde görülen kalıtsal hastalıklar, şekil bozukluğu, radyasyona maruz kalma gibi pek çok nedenden dolayı bebeğin fiziksel görüntüsünde ortaya çıkan anomaliklere doğumsal anomali ismi verilir. Gebelikte kromozomal anomali tespit edildiği zaman genetik yöntemlerle kesin sonuçlar alınabiliyor.

Ultrasonografi görüntüleme yöntemleri ve biyokimyasal yöntemlerinde görür halde anomali tespit edilmesi halinde doğru tanı koyma oranı, %80 - 90 olarak kalıyor. Gebelikte anomali tespiti edilmesi ile anne, babaların ve çocukların ömürleri boyunca yaşayacağı çok önemli sıkıntılarının önüne geçilebiliyor.

Doğumsal Anomali Nedenleri Nelerdir?

Doğumsal anomalinin ortaya çıkması, pek çok nedenden kaynaklanabilir. Yeni doğan bebeklerde ortalama olarak yüzde 3 ila yüzde 5'inde anomali görülebilir. Gelişmiş tanı yöntemleri sayesinde günümüzde anomaliler daha erken dönemlerde fark edilebiliyor. Doğumsal anomaliyi ortaya çıkaran risk faktörleri ise,

Ailede ya da kişide doğumsal bozukluk öyküsü

Hamile kalma sürecinde kullanılan bazı ilaçlar

Kardeşlerde bozukluk görülmesi

Geç yaş hamileliği (35 yaş üstü)

Genetik faktörler

Kaynak: Hürriyet

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