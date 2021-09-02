Anno 1800 bir süreliğine ücretsiz olarak oynanabilecek
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Anno 1800 bir süreliğine ücretsiz olarak oynanabilecek

Anno 1800 bir süreliğine ücretsiz olarak oynanabilecek
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Blue Byte tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan Anno 1800 ücretsiz hafta etkinliğine girdi. 1-6 Eylül tarihleri arasında Anno 1800, ücretsiz şekilde oynanabilecek

Şehir inşa oyunu Anno 1800, 1-6 Eylül tarihleri arasında Epic Games ve Ubisoft Store üzerinden indirerek arkadaşlarınızla veya tek başınıza ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

Anno 1800'e The High Life DLC'sinin gelmesiyle beraber oyunu 6 Eylül'e kadar ücretsiz olarak oynanabilecek. Ubisoft Connect ve Epic Store'dan indirip oynayabilirsiniz. Daha sonrasında oyunu satın almak isterseniz ücretsiz sürümde oynadığınız tüm kayıtlarınız oyuna aktarılabilecek.

Oyundan memnun kalır ve satın almak isterseniz, standart sürümde %60 indirimle 107.60 TL'ye, Gold Sürümü 3. Yıl %45 indirimle 197,45 TL'ye indirimlerden yararlanabilirsiniz. Oyunun Tam Sürüm 3. Yıl paketini ise %45 indirimle 272.24 TL'ye satın alabilirsiniz.

ANNO 1800: THE HIGH LIFE DLC TANITIM VİDEOSU

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Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
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