Annesinin terk ettiği sıpanın köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi

İngiltere'nin Lincolnshire kentinde yer alan Skegness sahilinde yürüyüşe çıkanJohn Nuttall isimli adam, biraz yürüyüş yaptıktan sonra karşılaştığı manzara nedeniyle duraksadı. Yol kenarındaki köpeklerin arasında annesi tarafından terk edilen yavru bir eşek vardı.

YANINA YAKLAŞINCA FARK ETTİ

Nuttall, sıpanın yanına gittiğinde bir gariplik fark etti. Çünkü sıpa, kendi türünün aksine bir köpek gibi hareket ediyordu. İlk başta ne yapacağına karar veremeyen Nuttall, daha sonra eşeği de alarak evinin yolunu tuttu.

BİBERONLA BESLEMEYE BAŞLADI

Nuttall hayli güçsüz kalan sıpayı biberonla beslemeye başladı. Sıpanın ilk haline göre daha iyi bir duruma geldiği belirtildi. Başına gelen olay hakkında konuşan Nuttall, "Bütün gün köpeklerle vakit geçiriyor. Ayrıca beni takip ediyor. İnsanlar beraber olmaktan, onların ilgisini çekmekten hoşlanıyor. Şu anda kendisinin farkında değil, köpek olduğunu sanıyor" dedi.

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