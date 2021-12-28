Annesinin terk ettiği sıpanın köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi
İngiltere'de sahilde gezintiye çıkan John Nuttall isimli adam, yolda annesi tarafından terk edilmiş sıpa gördü. Nuttall hayvanın yanına yaklaşınca bir eşek gibi değil, köpek gibi hareketler sergilediğini gördü. Önce ne yapacağını bilemeyen Nuttall daha sonra sıpayı evine götürerek beslemeye başladı.
İngiltere'nin Lincolnshire kentinde yer alan Skegness sahilinde yürüyüşe çıkanJohn Nuttall isimli adam, biraz yürüyüş yaptıktan sonra karşılaştığı manzara nedeniyle duraksadı. Yol kenarındaki köpeklerin arasında annesi tarafından terk edilen yavru bir eşek vardı.
YANINA YAKLAŞINCA FARK ETTİ
Nuttall, sıpanın yanına gittiğinde bir gariplik fark etti. Çünkü sıpa, kendi türünün aksine bir köpek gibi hareket ediyordu. İlk başta ne yapacağına karar veremeyen Nuttall, daha sonra eşeği de alarak evinin yolunu tuttu.
BİBERONLA BESLEMEYE BAŞLADI
Nuttall hayli güçsüz kalan sıpayı biberonla beslemeye başladı. Sıpanın ilk haline göre daha iyi bir duruma geldiği belirtildi. Başına gelen olay hakkında konuşan Nuttall, "Bütün gün köpeklerle vakit geçiriyor. Ayrıca beni takip ediyor. İnsanlar beraber olmaktan, onların ilgisini çekmekten hoşlanıyor. Şu anda kendisinin farkında değil, köpek olduğunu sanıyor" dedi.
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