Annesinin sevgilisiyle birlikte olmuş!
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Annesinin sevgilisiyle birlikte olmuş!

Annesinin sevgilisiyle birlikte olmuş!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Andrew Murton tarafından kaleme alınan Angelina Jolie'nin biyografisi, güzel aktrisin özel hayatı hakkında şoke eden gerçeği ortaya çıkardı. Jolie'nin yıllar önce annesinin sevgilisiyle birlikte olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Kitapta, Jolie'nin 16 yaşındayken annesi Marcheline Bertrand'ın sevgilisiyle yattığı yazıyor. Uzun yıllar annesiyle arasını düzeltmek için çabalayan Jolie'nin onu kaybedince çok yıkıldığı da anlatılıyor.

ANNESİNİN SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE OLMUŞ...

Öyle ki kitaptaki bazı bölümler Angelina'nın seks hayatı hakkında çarpıcı örnekler sunuyor. Kitapta, Jolie'nin 16 yaşındayken annesi Marcheline Bertrand'ın sevgilisiyle yattığı yazıyor. Uzun yıllar annesiyle arasını düzeltmek için çabalayan Jolie'nin onu kaybedince çok yıkıldığı da anlatılıyor.

HENÜZ 16 YAŞINDAYKEN...

Bir kaynağın verdiği bilgi "Marcheline o genç delikanlıya aşıktı ama Angelina onunla yattı ve daha sadece 16 yaşındaydı" şeklinde.

KIZINI HİÇ AFFETMEDİ

Bu ilişkiyi ortaya çıkaransa yine anne Marcheline Bertrand olmuş. Sevgilisinden ayrılan kadın, yıllarca kızını affetmemiş.

2007 yılında 56 yaşındaki annesini kaybettiğinde Jolie bir süre sıkıntılı günler yaşamış.

Annesinin sevgilisiyle birlikte olmuş!
Annesinin sevgilisiyle birlikte olmuş!
Annesinin sevgilisiyle birlikte olmuş!

Kaynak: Snob Magazin

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