Annesinin reddettiği oğlak 'Dina'ya torunları gibi bakıyorlar
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Annesinin reddettiği oğlak 'Dina'ya torunları gibi bakıyorlar

Annesinin reddettiği oğlak 'Dina'ya torunları gibi bakıyorlar
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM - Haberler | Güncel

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde Yarar ailesi, doğum sonrası annesinin sahip çıkmadığı oğlağı evlerinde beslemeye başladı.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde Yarar ailesi, doğum sonrası annesinin sahip çıkmadığı oğlağı evlerinde beslemeye başladı. Dina'yı yıkayıp kurutma makinesiyle tüylerini kurutarak günde 3 kez biberonla besleyen Gülseren Yarar, "2 torunum var ve kendileri il dışında yaşıyorlar. Salgın nedeniyle buraya gelemiyorlar. Ben de Dina'yı torunlarımın yerine koydum" dedi.

Ovacık ilçesinde Munzur Dağları'nın eteklerinde bulunan 94 Mahallesi'nde besicilik yapan Umutcan Yarar (23), ilk kez doğum yapan bir keçinin yavrusunu reddettiğini fark etti. Yarar, oğlağı alıp, evinde beslemeye karar verdi. Yarar ailesi, Zazaca dünya anlamına gelen 'Dina' ismini verdikleri oğlağı torunları gibi sevmeye başladı. Aile, kendilerinin bir parçası olarak gördükleri 'Dina'yı yıkayıp fön makinesiyle tüylerini kurutuyor ve biberonla süt vererek özenle büyütüyor.

'MUTLUĞUMUZU VE ŞEFKATİMİZİ ONUNLA PAYLAŞIYORUZ'

 ve bu yüzden soğuktan etkilenerek ölmek üzere olan 'Dina'yı evlerinde torunu gibi sevdiklerini söyleyen Gülseren Yarar (56), "2 torunum var ve kendileri il dışında yaşıyorlar. Salgın nedeniyle buraya gelemiyorlar. Ben de Dina'yı torunlarımın yerine koydum. Annesi geçen senenin keçisiydi doğum yaptı ve Dina'ya sahip çıkmadı. Kendisi neredeyse ölüyordu biz de hemen onu eve getirdik. Sobanın önünde iyice ısıttık ve biberonla süt verdik. Dina bizim canımız oldu. Etrafımızda oyun oynuyor, biz çok alıştık ona. 'Dina' Zazaca bir isim Türkçesi de dünya demek, çünkü kendisi bizim dünyamız oldu. Onunla vakit geçirmek çok güzel ve anlamlı. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması olunca herkes can sıkıntısı yaşıyor fakat bizim için hiç sorun değil çünkü biz Dina ile güzel güzel vakit geçiriyoruz. Mutluğumuzu ve şefkatimizi onunla paylaşıyoruz. Daha önce Dina gibi annesinin reddettiği bir keçim daha vardı ona da böyle evde bebek gibi bakmıştım. Dina sayesinde arkadaşlarımı unuttum. Çünkü genelde arkadaşlarımla vakit geçirirdim şimdi daha çok Dina ile vakit geçiriyorum. Biberonla sütünü veriyorum, bebek şampuanı ile banyo yaptırıp saç kurutma makinesiyle tüylerini kurutuyorum" dedi.


- Ovacıktunceli
Annesinin reddettiği oğlak 'Dina'ya torunları gibi bakıyorlar
Annesinin reddettiği oğlak 'Dina'ya torunları gibi bakıyorlar
Annesinin reddettiği oğlak 'Dina'ya torunları gibi bakıyorlar
Annesinin reddettiği oğlak 'Dina'ya torunları gibi bakıyorlar
Annesinin reddettiği oğlak 'Dina'ya torunları gibi bakıyorlar
Annesinin reddettiği oğlak 'Dina'ya torunları gibi bakıyorlar
Annesinin reddettiği oğlak 'Dina'ya torunları gibi bakıyorlar
Annesinin reddettiği oğlak 'Dina'ya torunları gibi bakıyorlar
Annesinin reddettiği oğlak 'Dina'ya torunları gibi bakıyorlar
Annesinin reddettiği oğlak 'Dina'ya torunları gibi bakıyorlar
Annesinin reddettiği oğlak 'Dina'ya torunları gibi bakıyorlar
Annesinin reddettiği oğlak 'Dina'ya torunları gibi bakıyorlar
Annesinin reddettiği oğlak 'Dina'ya torunları gibi bakıyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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