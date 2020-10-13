Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı

13.10.2020 15:59 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:39

Sanatçı Yavuz Bingöl'ün uzun süredir kanser tedavisi gören kız kardeşi Fatma Efsun Pul, bu sabah hayata gözlerini yumdu.

Annesinin uzun zamandır devam eden alzheimer rahatsızlığı nedeniyle zor bir süreç yaşayan Yavuz Bingöl, kanser tedavisi gören 51 yaşındaki kardeşinin hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

TRT'den emekli olan, bir kız çocuk annesi Fatma Efsun Pul, Ayvalık'ta son yolculuğuna uğurlanacak.

Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı
Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı

İlgili Haberler

Yavuz Bingöl kimdir, kaç yaşında? Yavuz Bingöl nereli? Yavuz Bingöl şarkıları, dizileri, filmleri
Yavuz Bingöl kimdir, kaç yaşında? Yavuz Bingöl nereli? Yavuz Bingöl şarkıları, dizileri, filmleri
Yavuz Bingöl'ü yıkan ölüm...
Yavuz Bingöl'ü yıkan ölüm...
Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı
Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı
Gökhan Yavuz dönem dizisine hazırlanıyor
Gökhan Yavuz dönem dizisine hazırlanıyor
Haber Yorumları (8)
ÇUKUROVALI: Mekanı cennet olur inşallah . Allah baki. . . Hakikaten Yavuz , senin şu devletten kaptığın iş ne oldu ? Hatırlayamadım ayağına yatma bak . Şu Türkiye''deki okullara vereceğin SAZ ve PİYONOLAR ne oldu diyorum ? Birşeyler götürdün inşallah . . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
NÖBETÇİ YORUMCU: Işıklar içinde uyusun
Cevap Yaz Yayından Kaldır
PAŞALI: Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Donald Trump İlham Aliyev Meral Akşener Abdülhamit Gül
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Yekta Kopan Serdar Ortaç
Spor Samatta Vitor Hugo Ozan Tufan Gökhan Töre Gökhan Gönül
Daha Fazla Kız Ateş Alkol İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 17:02:13. #1.15#
title