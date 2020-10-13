Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı
13.10.2020 15:59 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:39
Sanatçı Yavuz Bingöl'ün uzun süredir kanser tedavisi gören kız kardeşi Fatma Efsun Pul, bu sabah hayata gözlerini yumdu.
Annesinin uzun zamandır devam eden alzheimer rahatsızlığı nedeniyle zor bir süreç yaşayan Yavuz Bingöl, kanser tedavisi gören 51 yaşındaki kardeşinin hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.
TRT'den emekli olan, bir kız çocuk annesi Fatma Efsun Pul, Ayvalık'ta son yolculuğuna uğurlanacak.